Філарет просить Януковича відпустити Макаренка й Діденка на поруки

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ закликає Президента Віктора ЯНУКОВИЧА сприяти звільненню з-під варти заарештованих колишнього керівника Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА на поруки до остаточного розгляду їхніх справ судом.

Про це йдеться у зверненні глави Української православної церкви Київського патріархату до Президента України, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, як зазначив Патріарх Київський і всієї Руси-України, “останнім часом з`явилось багато нарікань щодо здійснення правоохоронними органами та спеціальними службами нашої держави утисків та переслідувань громадян, іноді, і за політичними мотивами”.

Так, додав глава УПЦ КП, нещодавно, відбулись несподівані затримання за рішенням СБУ колишнього керівника Держмитслужби А.МАКАРЕНКА та колишнього першого заступника голови «Нафтогазу» І.ДІДЕНКА. Як зазначив Патріарх, адвокати обох затриманих громадян запевняють, що для проведення слідчих дій у їх затриманні та утриманні під вартою не було потреби, а справжньою метою затримання було бажання відповідних служб залякати підозрюваних та продемонструвати опозиції впевненість у власних силах та безкарності дій.

Безумовно, підкреслив глава УПЦ КП, Церква не втручається у політичні процеси, водночас Церква не існує поза життям громади. “Тому ми щиро поділяємо Ваше занепокоєння існуючим станом справ із забезпеченням законності у державі та вітаємо Ваші зусилля, спрямовані на посилення ефективності роботи правоохоронних органів, суворе дотримання законів та неухильне забезпечення прав людини”, - сказав він.

Патріарх відзначив, що “Церква учить любові та співчуттю, бо справді нашими ворогами є ненависть і агресія одне до одного, образи і мстивість. Якщо суспільство не здатне до примирення і прощення - то програють усі, а не переможе ніхто. Якщо ж ми примиряємося між собою - то ми перемогли. Перемогли дух ненависті й злоби, що ховається в темних закутках душі, перемогли розділення, яке робить нас слабкими”.

На думку Патріарха Київського і всієї Руси-України, суспільству важливо знати, що влада може бути милосердною, справедливою і турботливою до своїх громадян. За його словами, “прикладом такої доброї волі ми б обов`язково назвали звільнення з-під варти заарештованих А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА на поруки до остаточного розгляду їхніх справ судом”.

“Молимося за Вас, як Президента України, просячи у Господа незмінно подавати Вам Свою благодатну допомогу у виконанні покладених на Вас обов`язків служіння Українському народу та закликаємо Боже благословення на Українську державу”, - зазначив у своєму зверненні глава УПЦ КП.