Делегація на чолі з Лужковим діятиме в Севастополі за окремим планом

Близько 300 українських міліціонерів і 1 тис. 700 військовослужбовців Чорноморського флоту РФ забезпечуватимуть у Севастополі охорону громадського порядку на день Військово-Морського флоту Росії 25 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник начальника Управління МВС України у місті Севастополі - начальник міліції громадської безпеки Олександр НОВИКОВ.

За його словами, «складено плани з розстановки сил і засобів, за прізвищами по секторах розписано співробітників».

За інформацією начальника міліції громадської безпеки, «гостей очікується дуже багато». Зокрема, повідомив О.НОВИКОВ, «велика делегація мерії Москви на чолі з Юрієм ЛУЖКОВИМ. Вони приїжджають 24 липня, працюватимуть за окремим планом». Як додав заступник начальника УМВС, «дуже велика кількість високопоставлених осіб - міністрів з Росії, народні депутати України».

За словами О.НОВИКОВА, 22 липня пройде генеральна репетиція параду кораблів і водноспортивного свята в Севастопольській бухті.