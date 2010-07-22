Андріївський узвіз «прикрасять» VIP-апартаментами та паркінгом

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила проект будівництва ресторану в комплексі з магазином з продажу товарів мистецтва і виставковим залом на Андріївському узвозі в Подільському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні секції Архітектурно-містобудівна ради.

Проект розроблено ТОВ «Планета буд» на замовлення ТОВ «Фірма «Сула».

Проектом передбачається будівництво 4-5-поверхової будівлі на земельній ділянці площею 0,0585 га на розі Андріївського спуску і Боричевого Току, біля театру «Колесо».

Планується, що в проектованій будівлі, корисною площею 2,6 тис. кв. м, розмістяться ресторан на 60 місць (площею 591 кв. м), магазин з продажу товарів мистецтва (площею 53 кв. м), виставковий зал (площею 865,5 кв. м), апартаменти для відпочинку VIP-персон (площею 380 кв. м), а також підземний механізований паркінг на 24 машиномісця (площею 314,88 кв. м). Площа забудови становитиме 532,8 кв. м.

Проектувальники ухвалили рішення фасад будівлі виконати у стилі українського модерна.

Під час розгляду проекті головуючий на секції Архітектурно-містобудівна ради Юрій ТИХОНОВИЧ рекомендував замовнику узгодити проект з концепцією Андріївського спуску, з органами охорони архітектури (оскільки будівництво об`єкту передбачається в історичній частині столиці), із землекористувачами по сусідству, а також провести технічне обстеження можливості впливу будівництва на сусідні будівлі.

Він додав, що оскільки в будівлі передбачені апартаменти для VIP-персон, а у назві проекту це не відбито, необхідно також узгодити тип об`єкту. З урахуванням цих зауважень проект було узгоджено для подальшої роботи.