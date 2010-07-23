Суд дозволив Медведьку обшукати ще одного чиновника Тимошенко

У вівторок Печерський суд дав дозвіл на обшук колишнього першого заступника Держказначейства Тетяни Грицун. Проти неї Генпрокуратура порушила справу за звинуваченням в зловживанні владою, що заподіяло збиток учасникам приватизації ОПЗ, пише " Дело".

Кримінальна справа проти колишньої першої заступниці голови Державного казначейства порушена 19 липня 2010 року за статтєю перевищення службового положення і влади, що заподіяло збиток учасникам приватизації Одеського припортового заводу.

Правоохоронні органи підозрюють Грицун в перевищенні службових повноважень в період з жовтня 2009 року по січень 2010-го.

Як йдеться у судових матеріалах, у цей період перший заступник голови Держказначейства давав вказівки своїм підлеглим не перераховувати конкурсні гарантії в сумі 800 млн. грн. учасникам конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу - компаніям "Нортіма" і "Фрунзе-Флора".

Як зазначено в документах, Даневич перешкоджав поверненню коштів їх власникам всупереч платіжним дорученням Фонду держмайна.

Як відомо, 31 березня Генпрокуратура порушила кримінальну справу у зв`язку з перевищенням повноважень низки посадових осіб Держказначейства, які перешкоджали поверненню застави.

Зокрема, 400 мільйонів гривень застави не повернули власнику компанії "Фрунзе-Флора" Костянтину Григоришину.

Як відомо, у вересні 2009 року на конкурсі з продажу Одеського припортового серед трьох учасників найбільшу суму - 5 мільярдів гривень - запропонувало ТОВ "Нортіма", пов`язане з Ігорем Коломойським і Олександром Ярославським.

Однак результати аукціону були визнані недійсними.

Українська правда