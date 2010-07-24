Сьогодні Мороз віддасть владу в СПУ?

У Києві розпочався XVІ позачерговий з’їзд СПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, на з’їзді розглядатимуться питання щодо соціально-політичної ситуації в Україні та завдань партійних організацій під час виборів депутатів Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року.

Також на з’їзді відбудуться вибори керівних органів СПУ.

Голова СПУ Олександр МОРОЗ перед з’їздом партії в інтерв’ю журналістам висловив переконання, що лідером партії буде обрано Василя ЦУШКА. За його словами, В.ЦУШКУ висловлюють довіру більшість партійних осередків.

У роботі з’їзду бере участь екс-майор Микола МЕЛЬНИЧЕНКО.