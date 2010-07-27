«Батьківщина» оскаржила в суді підвищення ціни на газ для населення

Партія “Батьківщина” оскаржила в Окружному адміністративному суді міста Києва постанову НКРЕ №812 від 13 липня 2010 року про підвищення ціни на газ для населення на 50 %.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, сказав народний депутат України, юрист Сергій ВЛАСЕНКО.

За його словами, партія “Батьківщина” вважає, що не існувало жодних юридичних, політичних, економічних або соціальних передумов для прийняття цієї постанови.

“Ми також вважаємо, що приймаючи цю постанову НКРЕ порушила низку законодавчих актів України, постанов КМУ, а також, власне, тимчасове положення щодо встановлення граничних цін на природний газ”, - заявив С.ВЛАСЕНКО.

Він повідомив, що у випадку, якщо суд буде розглядати цю справу неупереджено і відповідно до чинного законодавство, у суду не буде іншого виходу, як визнати постанову протиправною та скасувати її.

“Населення України використовує газ власного видобутку. НАК “Нафтогаз України” постійно звітує про відкриття нових родовищ, тому підвищення цін для населення - це абсолютно алогічно і незрозуміло”, - зазначив народний депутат.

Крім того, С.ВЛАСЕНКО закликав громадян України “захищати свої права і не терпіти знущань влади”.

“Я вважаю, що населення має право не платити за газ за підвищеними тарифами. Тому закликаю усіх громадян звертатися до суду із відповідними позовами, в тому числі до НКРЕ. Оскільки це рішення стосується кожного громадянина, люди мають право звернутися з таким позовом до суду”, - наголосив С.ВЛАСЕНКО.

Також він повідомив, що суд зобов’язаний розглянути цей позов протягом 2 місяців.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населенню.