Янукович хоче знати, «що бандити хотіли сказати вибухом у храмі»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив правоохоронцям якомога швидше розслідувати справу щодо вибуху в запорізькій церкві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Зокрема, сьогодні в Криму Президент України В.ЯНУКОВИЧ провів зустріч із керівниками правоохоронних органів – головою СБУ Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ, Генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ, міністром внутрішніх справ Анатолієм МОГИЛЬОВИМ – з питання розслідування вибуху в Запоріжжі. Участь у зустрічі також взяв глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Президент вимагає від правоохоронців якнайшвидше відреагувати на виклик, кинутий українському суспільству бандитами. «Ми повинні негайно розкрити цей злочин. І що дуже важливо, і чого сьогодні очікує суспільство – дати відповідь, який мотив цього злочину, що бандити хотіли сказати цим вибухом», – зазначив Президент.

Глава держави вимагає від правоохоронців для розкриття цього злочину «включити» всі можливості і відреагувати на ситуацію «як на окремий випадок». «Це дуже важливо», – підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Під час зустрічі міністр внутрішніх справ наголосив, що трагічний випадок, що стався у Запоріжжі, викликає особливу тривогу у керівництва МВС. Він повідомив, що на місце події для розкриття цього злочину направлені групи кращих фахівців міністерства, і поставлене Президентом завдання – у найкоротші терміни розкрити цей злочин – буде виконано. «У нас напрацьована певна оперативна інформація... Всі сили МВС направлені на розкриття цього злочину», – запевнив А.МОГИЛЬОВ.

У свою чергу голова СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ назвав подію у Запоріжжі неординарною. «Ми вважаємо, що нам потрібно спільно з МВС, Генпрокуратурою докласти максимум зусиль для якнайшвидшого розкриття цього злочину», – сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ. За його словами, зараз відпрацьовуються всі робочі версії, а також події, які могли передувати здійсненню цього злочину. Перевіряється коло осіб, які можуть бути до нього причетні. «Я впевнений, що у ті терміни, які вказав Президент, цей злочин буде розкрито», – зазначив голова СБУ.

При цьому Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО висловив упевненість, що цей злочин буде розкрито протягом тижня. Він повідомив, що стосовно вибуху в Запоріжжі порушено кримінальну справу за фактом умисного вбивства, замаху на вбивство, умисного пошкодження чужого майна. Створено слідчо-оперативну групу, яка працює над розкриттям злочину. «Поставлене Президентом завдання ми обов’язково виконаємо», – сказав О.МЕДВЕДЬКО.