У Криму через недбалість чиновників розорали курган 3 тисячоліття до н.е.

Прокуратура порушила справу за фактом службової халатності чиновників, через яку виявився розораним стародавній курган у Криму і завдано шкоди більш як на 1,5 млн. грн.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби кримської прокуратури.

«Чиновники Сімферопольського районного відділу земельних ресурсів при оформленні документів на ділянку не позначили на ньому курган діаметром 40 метрів і заввишки 3 метри. В результаті таких дій курган (3 тисячоліття до нашої ери - 12 століття нашої ери) виявився розораним і засіяним сільськогосподарськими культурами. Завдано шкоди більш як на півтора мільйона гривень», - сказано в прес-релізі.

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура завела справу за статтею «службова халатність» Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.