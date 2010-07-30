Москаль розвідав, що Могильову на «Кадилак» скидалася вся міліція

Автомобіль «Cadillac Escalade» 2010 року випуску, був безоплатно переданий у березні цього року до підрозділів міліції Київщини для обслуговування іноземних делегацій, які прибувають в Україну з офіційними візитами, в зв’язку з тим, що у більшості випадків закордонні гості дістаються України головним аеропортом держави – «Бориспіль» (Київська область). Про це УНІАН повідомили в департаменті зв`язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

В той же час в повідомленні не сказано, ким був переданий даний автомобіль

В повідомленні зазначається, що “виходячи з того, що даний транспортний засіб є найновішим в системі МВС, заступником міністра внутрішніх справ з тилового забезпечення 22.06.2010 року прийнято рішення щодо передачі його до центрального апарату МВС України з метою забезпечення супроводу іноземних делегацій по всій території держави”.

В повідомленні сказано, що в даний час службовий автомобіль «Cadillac Escalade» “відряджений до підрозділів кримського гарнізону міліції для забезпечення охорони громадського порядку та безпеки під час протокольних заходів за участю перших осіб держави та голів іноземних делегацій”.

В повідомленні йдеться про те, що за міністром внутрішніх справ генерал-майором міліції Анатолієм МОГИЛЬОВИМ закріплено службовий автомобіль «Лексус 430» 2004 року випуску, пробіг транспортного засобу – 160 000 км.

Як повідомила днями прес-служба "Народної самооборони" з посиланням на народного депутата України від НУ-НС Геннадій МОСКАЛЯ про закупівлю “УДАІ головного управління МВС у Київській області автомобіля Cadillac Escalade 2010 року випуску, кузов №1GYUKDEF3AR161904". За його словами, вартість цього автомобіля, з урахуванням сплати всіх обов`язкових платежів, перевищує 1 мільйон гривень.

Г.МОСКАЛЬ зазначив, що "у подальшому цей автомобіль був переданий до МВС України для обслуговування міністра внутрішніх справ.

Тоді Г.МОСКАЛЬ направив депутатські запити до прем`єра та генпрокурора із проханням доручити ГоловКРУ перевірити законність закупівлі автомобілю та в разі виявлення порушень вжити заходів прокурорського реагування.

Сьогодні прес-служба Народної самооборони повідомила, що Геннадій МОСКАЛЬ заявляє, що цей автомобіль А.МОГИЛЬОВУ подарували на день народження. В інформації сказано, що “у приватних бесідах деякі керівники Управлінь внутрішніх справ зізнались, що вони «скидалися» грошима для того, щоб зробити подарунок МОГИЛЬОВУ на день народження. За їх словами, за ці кошти і був куплений автомобіль для міністра».