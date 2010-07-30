ГПУ стверджує, що арешти Діденка та Макаренка - обґрунтовані

Генеральна прокуратура України не встановила фактів, викладених екс-президентом України Леонідом КРАВЧУКОМ щодо втягування правоохоронців у політичні процеси у зв`язку затриманням екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та колишнього першого заступника голови НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Генеральної прокуратури України, до такого висновку дійшли спеціалісти ГПУ, які на виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провели перевірку у зв’язку зі зверненням першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА щодо ситуації, яка склалася навколо затримання А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА, а також інших подій, що набули суспільного розголосу.

"За результатами перевірки, порушень чинного законодавства, які б свідчили про наведене у зверненні "втягування правоохоронців у політичні процеси, використання ними методів для тиску на людей, залякування громадян України" не встановлено", - йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ.

Прес-служба також пояснює, що арешт колишніх чиновників був обґрунтованим, оскільки їхні дії А.МАКАРЕНКА, І.ДІДЕНКА та інших урядовців призвели до розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Генеральна прокуратура наголошує, що затримання А.МАКАРЕНКА та І.ДІДЕНКА відбувалося з дотриманням встановленого кримінально-процесуального порядку та з додержанням вимог ч.8 ст. 106 КПК України, згідно з якими перевірка законності їх затримання проведена судом.

За інформацією Генпрокуратури, І.ДІДЕНКО в повсякденному житті користувався послугами як водія-охоронця, так і особистих охоронців, які шляхом сили могли протидіяти виконанню відповідної постанови суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу, із санкції керівництва Служби безпеки України було залучено представників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, які діяли в межах наданих повноважень. "При цьому спеціальні засоби та заходи, а також силовий фізичний вплив не застосовувалися. До затримання А.МАКАРЕНКА підрозділ "А" не залучався", - зазначається у повідомленні прес-служби ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, перший Президент України Леонід КРАВЧУК 19 липня звернувся до чинного Президента Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом не допустити перетворення правоохоронних органів і спеціальних служб на "інструменти політичної гри".

Л.КРАВЧУК вважає, що "дедалі рельєфніше проступає загроза втягування цих структур, які за визначенням мають стояти на сторожі права, свобод людини і національних інтересів, у підкилимні, непрозорі і у стратегічному плані шкідливі процеси".

Так, на думку політика, рішення про затримання СБУ колишнього керівника Держмитслужби А.МАКАРЕНКА, а згодом - колишнього заступника керівника "Нафтогазу" І.ДІДЕНКА виглядає надмірними діями, в яких не було необхідності в інтересах розслідування відповідних справ.

"Ваше особисте втручання залишається єдино можливим фактором для повернення роботи правоохоронців у цивілізоване річище і припинення практики, яка не прикрашає нашої країни", - написав Л.КРАВЧУК В.ЯНУКОВИЧУ.