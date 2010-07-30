Янукович під час поїздки до Одеси зніме всі питання щодо виборів

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час поїздки до Одеси зніме всі питання щодо конфігурації команди Партії регіонів у місті на місцевих виборах 31 жовтня.

Як повідомили УНІАН в АМС, так В.БАЛА прокоментував інформацію регіональних ЗМІ з посиланням на місцеву владу про те, що 19 серпня на В.ЯНУКОВИЧА чекають в Одесі.

На думку експерта, плани В.ЯНУКОВИЧА відвідати Одесу є «свідченням позитивної оцінки місцевої влади в контексті посилення її вертикалі і, зокрема, губернатора. Але крім цього візит ЯНУКОВИЧА розставить всі крапки над «і» щодо конфігурації команди Партії регіонів на місцевих виборах», - відзначив він.

За словами В.БАЛИ, перш за все, це стосується визначення кандидата в мери Одеси від Партії регіонів і призначення керівника штабу. «І якщо з іншими питанням все гранично ясно: губернатор і лідер обласної організації Партії регіонів Едуард МАТВІЙЧУК довів свою ефективність і як державний менеджер, і як партійний лідер, - то питання з висуненням кандидата в мери залишається доволі болючим», - вважає В.БАЛА.

На його думку, вертикаль влади в Одесі сьогодні збудована таким чином, що її опонентам складно буде розраховувати на позитивні результати під час передвиборчої кампанії.

«Одеса поступово перетворюється на електоральний оплот Партії регіонів, а нинішня вертикаль влади є доказом потенціалу нової команди. І тут значення немає сенсу говорити винятково про адмінресурс Партії регіонів. Просто динаміка політичної комунікації в регіоні така, що опозиція змушена вести не змістовну, а деструктивну кампанію, виконуючи роль «Баби Яги», яка завжди проти», - заявив В.БАЛА.