Кабмін скорочує центральний апарат Міноборони

Кабінет міністрів України з 1 листопада 2010 року по 1 січня 2011 року планує скоротити на 10% чисельність працівників і військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони.

Текст відповідного розпорядження )№ 1570-р від 28 липня 2010 року) за підписом прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, уряд затвердив граничну чисельність працівників і військовослужбовців центрального апарату Міністерства оборони з 1 листопада 2010 р. по 1 січня 2011 р. у кількості 1100 осіб, з них 224 військовослужбовці.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2009 року Кабінет міністрів встановив граничну чисельність працівників і військовослужбовців центрального апарату Міноборони на 2009-2010 роки у кількості 1221особа, з них 229 військовослужбовців.