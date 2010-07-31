Янукович і Кінах вирішували, що робити з військовою промисловістю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що реформування оборонно-промислового комплексу має відбуватися із впровадженням всіх можливих новітніх технологій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні під час зустрічі у Криму з головою Державної комісії при Президентові України з питань реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу Анатолієм КІНАХОМ.

Головною темою зустрічі стало формування системи ОПК та підсумки роботи, вже здійсненої у цьому напрямі.

«Треба задіяти увесь наш науковий потенціал. Слід зробити, щоб ця система працювала, перш за все, на суспільство», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Він окремо звернув увагу на те, що реформування Збройних сил України повинно включати також впровадження нових видів сучасних озброєнь.

Голова Комісії доповів главі держави, що на виконання відповідного указу Президента Комісія розгорнула активну роботу, залучивши до цієї діяльності не тільки представників влади, а й найкращих фахівців та експертів України з питань науково-технічного розвитку ОПК.

«У нас немає запасу часу на зволікання. Робота організована динамічно. Є політична воля Президента, є інтелект, є фахівці. Цей напрямок у майбутньому визначатиме місце України в світі. Адже мова йде про обороноздатність нашої держави, національну безпеку», - підкреслив А.КІНАХ.

За словами голови Комісії, перші висновки підтверджують, що незважаючи на деякі втрати, Україна ще володіє потужним науково-технічним, промисловим, кадровим потенціалом, і позиціонується в світі як держава, яка має наукоємну, конкурентоспроможну продукцію. Особливо по таких напрямках, як ракетно-технічний комплекс, авіабудування, бронетехніка, високоточна зброя тощо.

А.КІНАХ поінформував Президента про те, що Комісія працює сьогодні згідно з планом, виконуючи всі директивні терміни, і сьогодні готова представити проект пропозицій, який дасть можливість комплексно, виходячи з довгострокової стратегії, забезпечити і реформування, і максимальне використання потенціалу України як в питаннях обороноздатності, так і в економічних результатах на зовнішніх ринках. Він повідомив, що сьогодні одним із завдань Комісії є формування потужних вертикально інтегрованих компаній по таких пріоритетних напрямках, як ракетно-космічний комплекс, авіабудування, високоточна зброя, системи управління бронетехнікою.

Окрім того, важливим завданням сьогодні є підготовка сучасної законодавчої нормативної бази, включаючи такі функції, що посилюють позиції України на світових ринках спецтехніки і зброї, а також сприяють чіткій координації дій всіх інститутів влади.

А.КІНАХ повідомив, що результати роботи Комісії заплановані до розгляду на наступному засіданні РНБОУ. Він окремо додав, що реформування ОПК пов’язано із реформуванням усіх напрямків, починаючи з національної безпеки, обороноздатності, оборонної доктрини, а також державними цільовими програмами, спрямованими на виробництво сучасної спецтехніки, зброї, що необхідні і для Збройних сил України, і для зміцнення наших позицій на зовнішніх ринках.