«Шляхом Януковича» за день проходить до 30 тисяч автівок?

В Державній службі автомобільних доріг заявляють, що дорогу Київ-Вишгород-Десна, зокрема на ділянці до “Межигір’я”, де проживає Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, ремонтують планово з метою забезпечення безпеки руху.

Про це УНІАН заявив голова Укравтодору Володимир ДЕМІШКАН, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ, що до резиденції “Межигір’я” будують нову VIP-дорогу.

Як зазначив В.ДЕМІШКАН, поточний ремонт ділянки цієї дороги протяжністю 8,4 км є “плановим, що спрямований на збереження дороги та забезпечення безпеки руху”.

“Хочу підкреслити, що ця дорога І категорії побудована ще у 80-ті роки минулого сторіччя. За тридцять років середньорічна інтенсивність руху тут зросла до 23 тис. автомобілів на добу, а в окремі дні сягає і 30 тис. Дорога не ремонтувалась 15 років (при нормативному терміні згідно з чинними Технічними правилами для доріг І категорії з асфальтобетонним покриттям - 11 років)”, - зазначив голова Укравтодору.

Він повідомив, що орієнтовна вартість цих робіт становить 49,7 млн. грн.

Як констатують в Укравтодорі, на проїжджій частині цієї дороги є чисельні просадки, тріщини, порушено систему поверхневого водовідведення. Також потребує термінового ремонту гідроізоляція на автомобільному шляхопроводі та виконання комплексу заходів щодо безпеки руху, зокрема влаштування штучного освітлення дороги, встановлення металевого бар’єрного огородження тощо.

“Вивчивши ситуацію, фахівці дійшли висновку, що подальше зволікання з ремонтом цієї дороги обумовило б значні перевитрати бюджетних коштів, оскільки руйнування інтенсивно розвиваються, та мало б вкрай негативні наслідки для безпеки дорожнього руху”, - наголосив В.ДЕМІШКАН.

За інформацією керівника Укравтодору, загалом у 2010 році в Україні за рахунок бюджетних і кредитних коштів планується ввести в експлуатацію після будівництва, реконструкції, капітального і поточного ремонтів 719 км доріг та 74 мости. У числі таких об’єктів , як об’їзна дорога Харкова, ділянка об’їзної дороги Чернівців, обхід Калинівки (Вінницька область), дорога Одеса – Миколаїв (Миколаївська область), обхід Луганська, ІІІ черга об’їзної дороги Донецька, Жулянський шляхопровід у Києві та багато інших об’єктів.

Також, заявляють в Укравтодорі, у 2011 році до Євро-2012 передбачається відремонтувати дороги Київ-Чоп (від Києва до Житомира) та Київ-Ковель (у Київській області). У наступні роки планується виконати комплекс робіт на дорогах Київ – Чернігів - Нові Яриловичи, Київ - Одеса (від Києва до Білої Церкви), Київ – Ковель - Ягодин, Київ - Знам’янка та Київ - Овруч.