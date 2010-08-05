Чому великі партії вбивають політичну конкуренцію - версія Вінського

Партія «Народна влада» виступає за радикальне оновлення місцевих рад і посилення повноважень місцевої влади.

Про це йдеться в статті голови партії «Народна влада» Йосипа Вінського, опублікованій на сайті партії.

Коментуючи новий виборчий закон, за яким обиратимуться органи місцевого самоврядування, політик критикує норму, яка дозволяє висувати кандидатів тільки тим місцевим партійним організаціям, які зареєстровані не менше ніж за один рік до дня виборів.

«Чому так звані старі і великі партії пішли на штучне обмеження можливостей молодих партій брати участь у виборах? Відповідь одна. У місцевих органах влади представники старих партій, які заплямували себе земельними аферами, розкраданням комунального майна, установленням недолугих тарифів в системі ЖКГ тощо вирішили системно позбавити можливості місцеву громаду обирати нових депутатів, впливати на обрання сільських, селищних і міських голів», - зазначає Й.Вінський.

«Тобто, замість того, щоб відзвітувати за свою роботу, показати що реально зроблено для громади і навіть вибачитись за допущені провали в роботі, формується система, яка вбиває політичну конкуренцію, різко звужує право громадян обирати», -підкреслює він.

Попри те, за словами Й.Вінського, партія «Народна влада» буде брати участь у місцевих виборах. «Ми чітко визначились: у своєму ставленні до чинної місцевої влади ми виходимо виключно з оцінки її ефективності. А її ефективність, на жаль, незадовільна. Тому в 99% випадків ми не будемо підтримувати чинних голів міст та депутатів районних, міських, обласних рад незалежно від того, будуть вони йти у списках чи на мажоритарних округах», - пише він.

«Ми хочемо радикально оновити склад місцевих рад, а тому будемо висувати кандидатами в депутати місцевих рад не тільки наших партійців, але і позапартійних за умови, що вони поділяють ідеологію євросоціалізму. А тому ми запрошуємо до співпраці з нашими місцевими осередками небайдужих людей, лідерів, тих, хто має конкретні плани, спрямовані на покращення життя місцевої громади. Партія «Народна влада» має на меті представити виборцю «народні списки», - пише Й.Вінський.

Лідер євросоціалістів зазначає, що «сьогодні партія «Народна влада» не представлена в місцевій владі, а тому не відповідає за недоліки в її роботі».

«Логіка поведінки наших виборців має бути простою. Якщо виборців влаштовує робота діючої влади то вони, безумовно, мають підтримати її. Якщо ж виборці незадоволені роботою влади, то на виборах вони мають голосувати за виборчі списки нових партій та їх кандидатів. Тільки при такому підході ми зможемо через певний час змусити владу поважати свого виборця та виконувати свої передвиборні обіцянки», - наголошує Й.Вінський.