У Криму відкрилося екстрене засідання РНБО

Позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, де будуть вироблені заходи з протидії лісовим пожежам, відкрилося у Форосі (Крим).

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив стурбованість ситуацією в регіонах і заявив про невиконання рішення Кабінету міністрів щодо протидії пожежам.

«На сьогоднішньому засіданні РНБО я б хотів розглянути надзвичайно гостре питання протидії загрозі пожеж. У Росії горять ліси, міста, гинуть люди, завдано величезної шкоди економіці країни», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ і закликав місцеві влади, міліцію і Міністерство оборони не допустити повторення такої ситуації в Україні.

«Треба вжити найжорсткіших заходів для того, щоб ми не допустили пожеж», - сказав він.

Глава держави закликав Міноборони підняти військові частини, міліцію, внутрішні війська, щоб закрити всі входи в ліси України.

Глава держави також зажадав припинити на час пожежонебезпечного періоду військові навчання.

«Жодних навчань зараз», - сказав Президент.

Він закликав Генеральну прокуратуру і СБУ надавати повну інформацію про пожежі.

Президент також заявив, що має намір виїхати з Криму до Києва і буде «цілодобово мониторити ситуацію і стежити, як ви на місцях виконуватимете рішення уряду».

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Президент України В.ЯНУКОВИЧ доручив створити при Кабінеті міністрів оперативний штаб з координації діяльності центральних і регіональних органів виконавчої влади, спрямованої на оперативне реагування на надзвичайні події, пов`язані з пожежною небезпекою.