Позов щодо нових тарифів на ЖКУ суд розгляне за два тижні після підвищення

Розгляд скарги партії «Батьківщина» відносно підвищення цін на газ і комунальних тарифів запланований в Окружному адміністративному суді Києва на 16 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО.

За словами С.ВЛАСЕНКА, в ухвалі про відкриття провадження зазначено, що питання заходів забезпечення буде розглянуте під час попереднього судового засідання.

При цьому він зауважив, що саме це є порушенням закону, оскільки відповідно до Кодексу адміністративного судочинства заява про заходи забезпечення розглядається на наступний день після її надходження.

«Як воно буде розглядатися, це вже питання до суду. Чесно кажучи, у мене є серйозні сумніви, оскільки суддя вже почав серйозно порушувати вимоги Кодексу адміністративного судочинства. Я думаю, що, скоріше за все, буде негативна відповідь суду», - сказав С.ВЛАСЕНКО.