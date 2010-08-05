На Волині 7-8 серпня відбудеться фестиваль «Бандерштат-2010».

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбудеться вчетверте.

Він пройде у селищі Рокині, що за 12 км від Луцька на території Музею історії сільського господарства.

Організаторами фесту незмінно виступають молодіжна громадська організація «Національний Альянс» і культурно-мистецька-агенція «Арт-Захід».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті фестивалю, родзинкою цьогорічного дійства будуть зустрічі з громадсько-політичними діячами, журналістами та іншими відомими людьми України, серед яких – журналіст Вахтанг КІПІАНІ, народний депутат України Олесь ДОНІЙ, лідер гурту «Тартак» Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ, заступник голови Світового конгресу українців Стефан РОМАНІВ та інші.

Вхід на фестиваль вільний.

Під час фестивалю В.КІПІАНІ розповість про становлення і розвиток націоналістичних організацій в Україні в кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. і презентує друковані видання тих часів. А під час нічного кіносеансу відбудеться демонстрація його фільму «Великі українці: Степан Бандера».

На літературній сцені фесту виступлять письменники й поети зі Львова, Луцька та Житомира.

Концертну програму представлятимуть такі музичні гурти, як «Власне Кажучи» (Львів), «ЗЛАМ» і «Тінь Сонця» (Київ), «Етно XL» і «Спалені Вітрила» (Рівне), «Серцевий Напад» (Луцьк-Чернівці), «Мій батько п’є» (Рівне), «Широкий Лан» (Калуш), «Роллікс» (Херсон), «Еффата» (Червоноград) та інші, а спеціальним гостем «Бандерштату-2010» стане гурт «Vinsent» (Білорусь).

Також упродовж фесту на території Музею діятиме виставка УПА, ярмарок української етнічної продукції та ремесел, робитимуть патріотичне татуювання і боді-арт.

Крім того, відбуватимуться показові виступи і майстер-класи з бойового гопака, змагання з рукопашу, силові ігри, лазертаг, пейнтбол і польоти на дельтаплані. Вночі - повстанський квест і нічна пісенна ватра.

На фестиваль запрошені й ветерани УПА, з якими можна буде поспілкуватися.