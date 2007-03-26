Регіонали плетуть личаки Олесю Довгому

У той час як Блок Юлії Тимошенко робить спроби провести референдум про недовіру мерові Києва Леоніду Черновецькому, в Партії регіонів (ПР) готуються зняти Олеся Довгого з посади секретаря Київради. Як стало відомо газеті "Коммерсант-Украина" , принципове рішення з цього питання народними депутатами від ПР вже прийнято. Проте пропонувати депутатам Київради кандидатуру нового секретаря Леонід Черновецький не має наміру.

Розмови про можливу відставку секретаря Київради Олеся Довгого представники опозиційних фракцій "Наша Україна" і БЮТ ведуть в кулуарах Верховної ради вже місяць. Проте підстави для такої ініціативи з`явилися тільки в минулу п`ятницю, після виступу глави тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування фактів побиття опозиційних депутатів Київради 7 грудня 2006 року Бориса Безпалого ("Наша Україна"). З його звіту виходило, що головним завданням комісії є покарання не осіб, що побили депутатів, а організаторів цієї провокації. Виступаючи з трибуни парламенту, пан Безпалий не став називати конкретних прізвищ, проте в розмові з кореспондентом Ъ повідомив, що секретар Київради Олесі Довгий, за його інформацією, може мати до інциденту, що трапився, безпосереднє відношення. "Скажу тільки, що прізвище Довгого згадувалося слідчим прокуратури в негативному контексті", - сказав Ъ пан Безпалий.

Цікаво, що рішення направити попередній звіт слідчої комісії ГПУ одностайно підтримали і представники коаліції національної єдності. Після голосування з цього питання кореспондент Ъ опинився поряд з народними депутатами Михайлом Поживановим ("Наша Україна") і Василем Горбалем (ПР), між якими відбувся наступний діалог:

– А Довгого ми мінятимемо, - сказав пан Горбаль. – Підтримую, - відповів пан Поживанов. Проте, помітивши кореспондента Ъ, народні депутати перервали бесіду.

Пізніше Михайло Поживанов розповів Ъ, що питання про зняття з посади Олеся Довгого буде винесене на порядок денний сесії Київради найближчим часом. "Все відбудеться зовсім скоро", - пообіцяв він.