Регіонали плетуть личаки Олесю Довгому
Принципове рішення вже прийняли
|Олесь Довгий
Розмови про можливу відставку секретаря Київради Олеся Довгого представники опозиційних фракцій "Наша Україна" і БЮТ ведуть в кулуарах Верховної ради вже місяць. Проте підстави для такої ініціативи з`явилися тільки в минулу п`ятницю, після виступу глави тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування фактів побиття опозиційних депутатів Київради 7 грудня 2006 року Бориса Безпалого ("Наша Україна"). З його звіту виходило, що головним завданням комісії є покарання не осіб, що побили депутатів, а організаторів цієї провокації. Виступаючи з трибуни парламенту, пан Безпалий не став називати конкретних прізвищ, проте в розмові з кореспондентом Ъ повідомив, що секретар Київради Олесі Довгий, за його інформацією, може мати до інциденту, що трапився, безпосереднє відношення. "Скажу тільки, що прізвище Довгого згадувалося слідчим прокуратури в негативному контексті", - сказав Ъ пан Безпалий.
Цікаво, що рішення направити попередній звіт слідчої комісії ГПУ одностайно підтримали і представники коаліції національної єдності. Після голосування з цього питання кореспондент Ъ опинився поряд з народними депутатами Михайлом Поживановим ("Наша Україна") і Василем Горбалем (ПР), між якими відбувся наступний діалог:
– А Довгого ми мінятимемо, - сказав пан Горбаль. – Підтримую, - відповів пан Поживанов. Проте, помітивши кореспондента Ъ, народні депутати перервали бесіду.
Пізніше Михайло Поживанов розповів Ъ, що питання про зняття з посади Олеся Довгого буде винесене на порядок денний сесії Київради найближчим часом. "Все відбудеться зовсім скоро", - пообіцяв він.