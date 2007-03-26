Богатирьова закликає повиймати каменюки з-за пазухи сорочок от кутюр

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА закликає Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера об’єднаної опозиції Юлію ТИМОШЕНКО спільно працювати над національним діалогом “за нашим, на жаль, ще “не витесаним столом» для національного інтересу”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

“Треба до часу, передбаченим Конституцією, заховати бойові сокирки і повитягувати всі каменюки з-за пазухи сорочок від модних кутюр`є”, йдеться у заяві.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “влада - це тільки мить і чужий солодкий сон. А наша політична історія - скрижалі вічності, куди вписуються всі благі справи в інтересах всієї нації”. “Над ними, - запевняє вона, - і бажає працювати парламентсько-урядова коаліція спільно із Президентом і політичною меншістю”.

Водночас, як заявила Р.БОГАТИРЬОВА, “останні заяви лідера об`єднаної опозиції Ю.ТИМОШЕНКО про створення неконституційного органу - Комітету національного порятунку, неприховані заклики до зміни конституційного ладу за межами правового поля, засвідчують відмову опозиції від діалогу як способу організації демократичних процесів і переходу до сценарію руйнування суспільної стабільності, громадянської непокори і революційного тиску на органи державної влади, найперше на Президента і Конституційних Суд”.

Особливо турбує, за словами координатора більшості, “зацікавлена участь у цьому процесі Президента України, який своєю публічною позицією в останній час демонструє практично повну підтримку популістських і небезпечних для відродженого суспільного діалогу дій політичної меншості, яка вимагає реваншу”.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що Президент, як Гарант основних цінностей національної незалежності і дотримання Конституції, не може діяти від імені опозиції та в інтересах тільки меншості. “Його конституційна місія - cприяти політичній більшості та її уряду у проведенні реформ і забезпечення стабільності державного розвитку, збільшення бази законних прав і свобод українців”, - заявила лідер фракції Партії регіонів, додавши, що “породжений конфлікт за участю Президента надзвичайно важко, як показує наш досвід, буде розв`язати”. Конфлікт, на переконання Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “може привести лише до глибокої кризи і втрат нації. Особливо якщо мова йде про міцність і непорушність конституційного ладу”.

У зв`язку з цим, як сказала координатор більшості, особливу тривогу викликає інформація про посилення політичного тиску на суддів Конституційного Суду, в тому числі і з використанням легітимних можливостей Президента України: заборона відрядження суддів у Страсбург, безпрецедентність проведення з ними наради в Секретаріаті Президента. “Це може бути розцінено, зважаючи на абсолютну незалежність Конституційного Суду від будь-яких позицій глави держави чи іншої політичної влади в Україні, як неприхований вплив на правосвідомість і професійну сумлінність суддів, які зобов`язані забезпечувати верховенство Конституції”, застерігає Р.БОГАТИРЬОВА.

“Тиск на Конституційний Суд, якщо він і буде зініційований, може тільки знищити наші ефективні, але ще слабкі загальнонаціональні здобутки, примусити політичну більшість до відповідальних кроків на захист конституційного ладу, прав і свобод громадянина”, - переконана Р.БОГАТИРЬОВА.