Бютівець похвалив дніпропетровську владу

Керівництво Дніпропетровської області ухвалило раціональне рішення про дострокове припинення сезону відпочинку в обласних літніх таборах і базах у зв’язку з пожежами на території Новомосковського військового лісництва.

Про це в коментарі УНІАН заявив народний депутатУкраїни Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ), який родом з Дніпропетровська.

«В повітрі був смог, і стояв запах диму. Ситуація досить складна. Пожежники знають, як швидко може перекинутися вогонь по верхівках дерев і трав’яному настилу. Тому комісія, яка ухвалила рішення про виселення людей з таборів, профілакторіїв і баз відпочинку, вчинила правильно, тому що відсутнє потужне устаткування для пожежогасіння, і немає можливості заїхати на місце важкій техніці», – сказав народний депутат.

Він додав, що обласна влада обіцяла компенсувати людям не використані до кінця путівки.

«Життя людей – це найголовніше, а те, що комусь не вдалося до кінця відпочити – це справа другорядна. Але було б добре, якби в якомусь вигляді – в грошах або продовженням відпочинку – повернули ті дні, які люди недовідпочили», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він також позитивно відізвався про перекриття загонами міліції і МНС в’їзних доріг в ліси. «Думаю, зараз перебувати в лісі небезпечно як для самих людей, так і для природи», – говорить народний депутат.

В цілому, відзначає Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, ситуація з лісовими пожежами в Дніпропетровській області найнебезпечніша, і те, що місцеві власті поклопоталися про відпочиваючих в дитячих таборах і турбазах, є прикладом своєчасно ухвалених рішень.

Довідка УНІАН. У Новомосковському військовому лісництві, яке знаходиться в Дніпропетровській області, 4 серпня виникла пожежа, що охопила більш як 1300 гектарів лісу.

ГУ МВС України в Дніпропетровській області спільно з СБУ і прокуратурою встановили винних в пожежі в Новомосковському лісгоспі. Ними виявилися працівники лісового господарства, які займалися вирубкою лісу, при цьому кидали недопалки, готували їжу – це і стало причиною загоряння.

Як повідомив начальник ГУ МВС України в Дніпропетровській області Віктор БАБЕНКО, директор ДП «Новомосковський військовий лісгосп» Анатолій МІЦКАН і всі винні працівники встановлені, затримані і проходять у кримінальній справі.

У зв’язку з пожежами, всі табори і бази відпочинку, розташовані поблизу вірогідних вогнищ загоряння, обласна влада наказала вивезти. Додому достроково повернулися більше 10 тис. відпочиваючих. В результаті, спорожніли 15 дитячих таборів і більше 30 баз відпочинку Дніпропетровщини.

9 серпня силами загонів МНС України декількох областей, а також військових пожежу вдалося ліквідувати. За попередніми оцінками, пожежа знищила більш як 1 тис. гектарів хвойного лісу.