СБУ заблокувала офіс лідера кримської "Батьківщини" і обшукує

Співробітники Служби безпеки України заблокували сьогодні в центрі Сімферополя офіс народних депутатів України від БЮТ Андрія СЕНЧЕНКА і Сергія ВЕЛІЖАНСЬКОГО.

Про це лідер кримської організації «Батьківщини» А.СЕНЧЕНКО повідомив по телефону кореспонденту УНІАН.

«Увірвалася група людей - зараз їх близько трьох десятків - половина у камуфляжній формі з написами «СБУ», озброєні автоматами і пістолетами, друга половина в штатському, частина теж зі зброєю. Люди відмовляються представлятися. Вони помахали поданням Керченської транспортної прокуратури на проведення обшуку нібито підприємства, що розташоване за цією адресою. Такого підприємства за цією адресою немає. Під цим надуманим приводом проводять обшук», - сказав народний депутат.

Він уточнив, що до його офісу на вулиці Пушкіна озброєні люди прийшли близько 11-ї години.

За словами А.СЕНЧЕНКА, вони із застосуванням сили не допустили в офіс знімальну групу Чорноморської телерадіокомпанії, а також групу Бютівців - депутатів кримського парламенту, які приїхали на нараду щодо місцевих виборів. Крім того, до офісу не допущено помічника А.СЕНЧЕНКА - адвоката.

Депутат повідомив, що тричі телефонував оперативному черговому СБУ для з`єднання з керівництвом спецслужби, але одержав відмову, і чотири рази - черговому кримського управління СБУ з такою самою вимогою, йому відмовили.

А.СЕНЧЕНКО зв`язався із заступником прокурора Криму, щоб правоохоронці дали оцінку ситуації, що склалася.

Крім того, сказав він, Контрольно-ревізійне управління сьогодні почало перевірку в Сімферополі діяльності Чорноморської телерадіокомпанії, президентом якої є депутат кримського парламенту від БЮТ Тетяна КРАСИКОВА.

«Все це - наїзд влади на опозицію», - сказав А.Сенченко.

Тим часом представник прес-служби кримської «Батьківщини» Володимир ЄГОРОВ повідомив УНІАН, що співробітники СБУ близько 16-ї години залишили будівлю на вулиці Козлова в Сімферополі, де розташована громадська приймальня і штаб кримської «Батьківщини».

У прес-службі СБУ Криму поки що не коментують ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, податкова міліція 6 серпня наклала арешт на майно «Чорноморки».

Вранці 11 серпня співробітники СБУ заблокували в Сімферополі будівлю на вулиці Козлова, де розташований штаб "Батьківщини" і приймальні керівників партійної організації.

“Паралізовано роботу громадської приймальні і штабу. Співробітникам партії не дозволяють вільно пересуватися, заблокувавши їх в кабінетах. Люди в масках нікого не впускають і не випускають з офісу. Журналістів, які прибули на місце події, також не пускають в приміщення”, - заявляли з цього приводу в БЮТ.