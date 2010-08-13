Директор ТВі проситься на аудієнцію до Януковича

Директор телеканалу ТВі Микола КНЯЖИЦЬКИЙ звертається до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням про зустріч з метою обговорення питання щодо можливого рішення суду про позбавлення частот і ліцензій на мовлення 17 телеканалів.

Про це йдеться у відкритому зверненні М.КНЯЖИЦЬКОГО до Президента України, яке було оприлюднене сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив М.КНЯЖИЦЬКИЙ, у понеділок, 16 серпня, в Апеляційному адміністративному суді міста Києва має відбутися чергове засідання з питання про позбавлення 17 телеканалів, у тому числі ТВі та “5 каналу”, частот та ліцензій на мовлення за позовом медіахолдингу Inter Media Group.

”Абсолютно випадково ми дізнались про те, що в понеділок, 16 серпня, має відбутися засідання суду з нашого питання. Рішення цього суду набуде чинності відразу. Якщо воно буде прийнято під тиском ХОРОШКОВСЬКОГО, у чому ми, на жаль, майже не сумніваємось, нам доведеться вимкнути більше десятка передавачів по всій країні, будуть порушені права багатьох відомих не тільки в нашій країні талановитих журналістів, які в результаті припинення мовлення можуть втратити роботу”, - наголосив М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

За його словами, “у наш канал уже вкладені значні іноземні інвестиції, і незаконне позбавлення телеканалу «ТВі» ліцензії спричинить за собою позови в міжнародні суди”.

“Про цю історію багато писали як в Україні, так і за кордоном, а напишуть, очевидно, ще більше. Позбавлення частот двох незалежних телеканалів було сприйняте міжнародною спільнотою як прямий наступ на свободу слова”, - йдеться у відкритому зверненні до Президента.

“Ми просимо зустрічі з Вами тому, що Ви є гарантом і Конституції, і свободи слова, як Ви самі неодноразово заявляли... Ми хочемо попросити у Вас захистити незалежність суду”, - наголосив директор ТВі.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня редакційна рада «5 каналу» оприлюднила відкритого листа до Президента В.ЯНУКОВИЧА, в якому звинуватила голову СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО як власника медіахолдингу U.A. Inter Media Group, у спробі знищити «5 канал» шляхом можливого скасування судом рішення конкурсу на виділення частот Нацрадою від 27 січня.

8 червня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив вимоги групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня минулого року про виділення ТВі і «5 каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в апеляційному порядку це рішення суду про позбавлення його телевізійних частот.