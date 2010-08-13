Соратник Януковича оголосив голодовку і погрожує суїцидом (фото)

13 серпня 2010 р. екс-мер міста Алмазна почав заявлену раніше голодовку під будівлею Прокуратури Луганської області. За даними «Острова», Володимир Шумілін вже прибув на місце проведення акції протесту. Заступник голови Стаханівської міської організації Партії регіонів вимагає поновлення його на посаді мера і припинення кримінальної справи, порушеної щодо нього, зважаючи на відсутність складу злочину.

Екс-мер заявляє, що має намір продовжувати акцію доти, доки його вимоги не будуть виконані.

Як повідомляли українські ЗМІ, 9 вересня 2008 р. Шумілін був затриманий в своєму кабінеті під час отримання хабара в 1 тис. доларів від приватного підприємця за підписання договору оренди земельної ділянки з нежилим приміщенням, що належить мерії.

Наступного дня прокуратура Луганської області порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 368-ої КК України (отримання хабара).

27 січня 2010 р. Стаханівський міський суд засудив мера м. Алмазна Віктора Шуміліна до 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями терміном на 3 роки. Втім, Шуміліну змінили покарання на умовне з випробувальним терміном - 3 року. Тоді адвокат екс-мера заявив, що починає готувати апеляцію.

За даними сайту м.Стаханов, днями було закінчено додаткове розслідування кримінальної справи за фактом отримання хабара мером міста Алмазна. Усуненому з посади міському голові Алмазної, заступникові голови Стаханівської міської організації Партії регіонів Віктору Шуміліну пред`явлено нове звинувачення. Шумілін з ним не згоден.

Фото з сайту "Остров"