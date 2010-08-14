Три українські телеканали оголосили попереджувальний страйк

Три українські телеканали “5 канал", ТВі та ТРК "Чорноморська" сьогодні з 19 до 20 години проведуть попереджувальний ефірний страйк.

Про це йдеться у заяві телеканалів, переданій УНІАН.

Колективи телеканалів ухвалили таке рішення, "щоб привернути увагу суспільства до загрози свободі слова та основам демократії в Україні".

"За останні місяці ми бачимо систематичні спроби знищення свободи слова, вільних ЗМІ, монополізацію інформаційного простору, які здійснюються представниками нової української влади", - йдеться у заяві.

"Наразі засвідчено і оприлюднено дуже багато фактів утисків, загального наступу на права і свободи громадян, згортання демократичних свобод і прагнення до встановлення тоталітаризму в політичному і суспільному устрої країни", - наголошують автори заяви.

За їхніми словами, "ефірний страйк - це кардинальний крок, і можливо влада сприйме його як свою перемогу".

"Але нашою метою є довести суспільству, що саме такий вигляд матиме український телепростір у недалекому майбутньому, якщо ця перемога справді відбудеться", - наголошується у заяві телеканалів.

Журналісти зазначили, що "16 серпня Київський апеляційний адміністративний суд під тиском може винести незаконне рішення у судовій справі про відбирання частот і ліцензій у "5 каналу", ТВі та ще 14 телекомпаній".

"Таке однобічне рішення суд може ухвалити завдяки особистій зацікавленості та необмеженій владі члена Вищої ради юстиції, глави СБУ і власника компаній-позивачів", - йдеться у заяві.

"11 серпня арештували майно найбільшої кримської телерадіокомпанії "Чорноморська", а контрольно-ревізійне управління за рішенням суду розпочало перевіряти ТРК", - нагадали автори заяви.

Вони зауважили, що "початок перевірки КРУ є реакцією влади на прес-конференцію ЧТРК та народного депутата Андрія СЕНЧЕНКА, на якій, зокрема, йшлося про те, що посилюється тиск на цю телерадіокомпанію напередодні місцевих виборів".

"Народний депутат називав прізвища начальника податкової міліції, начальника СБУ. І, власне, наступного дня телекомпанію почала перевіряти КРУ", - говориться у заяві.

Журналісти підкреслили, що 16 серпня "свавілля влади може торкнутися двох телеканалів - "5 каналу" та ТВi".

"А це стане прецедентом, і коли якомусь чиновникові сподобається вже чийсь власний будинок, квартира, машина чи будь-що інше, то вже ніхто не зможе вас захистити, та ніхто не зможе повідомити про таке цілковите свавілля", - наголошується у заяві.