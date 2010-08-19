Печерський суд дав згоду на розшук і доставку Данилишина в суд

Печерський районний суд Києва за поданням Генеральної прокуратури України дав згоду на розшук і доставку колишнього міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА на судове засідання для обрання йому міри запобіжного заходу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, відповідне рішення суд ухвалив 11 серпня.

Як зазначили у відомстві, 10 серпня органи прокуратури оголосили Б.ДАНИЛИШИНА в державний, міждержавний та міжнародний розшуки, у зв`язку з тим, що після порушення стосовно нього кримінальної справи він не з`являвся на допити до слідчого прокуратури.

Також у прес-службі зазначили, що сьогодні Печерський райсуд столиці має розглянути звернення слідчого Генеральної прокуратури, в якому останній просить суд подовжити терміни вивчення документації, яка стосується справи Б.ДАНИЛИШИНА.

Як повідомляв УНІАН, проти Б.ДАНИЛИШИНА порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки - за фактом заподіяння ним збитків державі на суму 4,5 млн. грн. при погодженні ДП “МА «Бориспіль» застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в ГПУ повідомляли, що Б.ДАНИЛИШИН переховується в Німеччині, куди він виїхав за день до порушення кримінальної справи.

Між тим у Федеральній поліції Німеччини заявили, що не мають інформації про те, що колишній міністр економіки України Б.ДАНИЛИШИН нібито перебуває на території ФРН.