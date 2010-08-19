У ПР вважають, що мітинги під орудою Хари - на руку Тимошенко

У Партії регіонів не розуміють дії керівника Федерації профспілок України Василя ХАРИ, пов’язані з нагнітанням ситуації навколо переговорного процесу між Кабміном і Міжнародним валютним фондом.

Зокрема, у коментарі Gazeta.uaнародний депутат України, член фракції Партії регіонів Владислав ЛУК’ЯНОВ заявив: “Я дуже стримано ставлюся до таких ура-патріотичних кроків, які робить Василь ХАРА. Такі мітинги, які організовує В.ХАРА, ніяк не вплинуть на співпрацю уряду та Міжнародного валютного фонду”.

За словами депутата, “ситуація непроста, але вдаватися до мітингів - це остання стадія отримати підтримку з вулиці. Для політика це досить хибний крок. Це його помилка. Не використав він всі можливості для ведення діалогу”.

На думку В.ЛУК’ЯНОВА, голова ФПУ “мав би домовлятися, роз’яснювати ситуацію. А так, мітинги можуть бути на руку Юлії ТИМОШЕНКО. Можливо, щось В.ХАРА для себе не вирішив і так діє. Якщо члени профспілок його в цьому не підтримають, то можуть переобрати на цю посаду когось іншого”.

Gazeta.ua нагадує, що раніше В.ХАРА заявляв що Федерація профспілок України переходить до масових протестів проти уряду у зв’язку з підняттям тарифів на газ для населення. Керівник ФПУ зазначав, що таким чином порушуються обіцянки президента. Хара називав такі дії Кабміну негідними: “Мені дуже прикро, що мій рідний уряд і прем’єр-міністр вчиняють так негідно. Вони ігнорують соціальних партнерів”.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня близько 100 членів ФПУ пікетували Представництво МВФ з вимогою не втручатися в соціальну політику України. Члени профспілок вважають, що МВФ втручається у внутрішню політику України. Лідери профспілки виступають проти підвищення цін на газ, «заморожування» зарплат, введення штрафів за затримку оплати комунальних послуг, підвищення пенсійного віку для жінок на 5 років, що, за їхніми словами, може залишити без роботи підростаюче покоління фахівців.

Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців.

На початку серпня Україна одержала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,89 млрд. дол. З цієї суми 1 млрд. дол. буде спрямовано на покриття дефіциту державного бюджету.

Другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.

Зокрема, Україна взяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років «з метою вирішення структурних проблем у наявній пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду». Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік з дефіцитом майже 27 млрд. грн.