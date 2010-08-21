Кравчук знає в Україні тільки одну незалежну людину

Кравчук вважає, що у святкуванні Дня Незалежності головним є не вишиванки, а життя людей

Перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що у святкуванні Дня Незалежності головним є не вишиванки, а життя людей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я закликаю не танцювати, танці – це атрибут, пісні – атрибут, вишиванка – атрибут, а головне – це життя людей. Святкувати День Незалежності потрібно так, щоб люди жили краще, щоб людина стала незалежною. У нас сьогодні в Україні незалежною є одна людина – це Президент, і то йому нав’язують. Усі решта – залежні: і Верховна Рада, і уряд, я вже не кажу про пересічних і непересічних», - сказав Л.КРАВЧУК.

Він зазначив, що достойно День Незалежності України буде святкуватися, коли люди стануть незалежними.

За словами Л.КРАВЧУКА, це єдине в Україні національне свято, і до нього треба відповідно ставитися.

Крім того, на його думку, до святкування Дня Незалежності має бути один підхід – звичайне святкування і кругла дата. «Нам не треба пояснювати, що ми не проводимо парад тому, що його проводили на 65-річчя Великої світової війни. Я думаю, що це не є зграбним і не є таким, що пояснює сутність питання. Це зовсім різні свята. І ми повинні пояснювати це тим, що ми проводимо паради лише на круглі дати», - сказав Л.КРАВЧУК.