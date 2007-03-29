Відбудеться міжнародна конференція «Римським договорам – 50 років»

30 березня 2007 року Інститут Євро-Атлантичного співробітництва та Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні урочисто відзначать 50-ліття Європейського Союзу проведенням міжнародної конференції «Римським договорам – 50 років!».

До участі в конференції запрошені європейські і українські політики та дипломати, які обговорять тему минулого і спільного майбутнього європейців та місця нашої держави в об’єднаній Європі. Вітальними виступами конференцію розпочнуть німецький журналіст, біограф Робера Шумана Юрген ВАЛЬ та Посол доброї волі ООН, фронт-мен гурту «Океан Ельзи» Святослав ВАКАРЧУК.

На тему «ЄС у свій 50-ий день народження» виступлять представники так званих «старих країн-членів ЄС» та сторін Римських договорів: постійний представник Посольства ФРН в Україні Йоганнес РЕГЕНБРЕХТ, а також представники Посольств Франції та Італії.

З виступами на тему українських перспектив інтеграції в ЄС до учасників конференції звернуться народні депутати: голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Раїса БОГАТИРЬОВА та заступник голови Комітету з питань європейської інтеграції Сергій ШЕВЧУК.

Підсумки виступів та дискусії підведуть директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ та директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Борис ТАРАСЮК, які звернуться до аудиторії із заключними словами.

Контактна особа для преси Оксана ШУЛЯР, тел. (044) 238 6843, e-mail: oksana.shulyar@ieac.org.ua

Реєстрація з 9.30, початок конференції о 10.00