Газпром вимагає від Нафтогазу віддати газ Фірташу?

Росія знайшла новий аргумент на користь злиття НАК "Нафтогаз України" і "Газпрому". Москва обіцяє Києву у разі об`єднання вирівняти ціни на газ для населення двох країн, пише Комерсант-Україна.

В ході п`ятничних переговорів змінити формулу не вдалося: у "Газпромі" наполягають, що "переписувати хороший контракт – тільки псувати". Але монополія вперше заявила, що у громадян України є шанс отримувати газ за внутрішньоросійськими цінами. Це відбудеться, якщо Київ підтримає висловлену ще в травні російським прем`єром Володимиром Путіним ідею про злиття "Газпрому" і "Нафтогазу". "Постачання газу для населення України могло б в цьому випадку здійснюватися за цінами, за якими йде постачання газу для населення Росії, - пояснив Олексій Міллер.– У нас ціна для населення встановлюється державою, є неринковою, сьогодні це трохи більше $60 за тисячу кубометрів".

Втім практична цінність цікавої пропозиції Газпрому нівелюється тим, що в 2014 році, Росія планує перевести населення на рівноприбуткові європейські ціни.

Крім того, видання з посиланням на джерела в російській газовій монополії повідомляє ще про одну умову: Україна може розраховувати на пільги тільки після того, як "Нафтогаз" поверне 12,1 млрд кубометрів газу трейдеру RosUkrEnergo (RUE; 50% у "Газпрому", 45% – у Дмитра Фірташа). Цей газ вилучений у трейдера "Нафтогазом" в 2009 році, але тепер має бути повернений за рішенням Стокгольмського арбітражу, затвердженим українським судом. "Нафтогаз" оскаржує рішення суду у вищестоящих інстанціях. Джерела Ъ говорять, що у разі рішення Верховного суду на користь RUE НАК протягом кількох днів спише газ на користь трейдера, не піднімаючи його зі сховищ. Це підтвердив і співробітник Мінпаленерго. Далі, за словами менеджера "Газпрому", весь газ буде проданий через "Укргаз-енерго" (по 50% належать RUE і "Нафтогазу") в Україні з мінімальною націнкою. Після чого RUE поверне НАК з отриманої виручки (більше $3 млрд) $1,7 млрд – це борг трейдера, який погасив в 2009 році "Нафтогаз".