СБУ проводить обшук в донецькому офісі Балоги

Співробітники СБУ проводять обшук в приміщенні Донецької обласної організації партії "Єдиний центр". Про це кореспонденту "ОстроВ" повідомив глава секретаріату ДОО ЄЦ Клим Гриньов.

За його словами, співробітникам організації повідомили, що обшук проводиться на підставі ухвали Ворошиловського районного суду м. Донецька. Як відзначив Гриньов, суд ухвалив провести обшук в приміщенні ДОО ЄЦ з метою "пошуку і виявлення документів різних юридичних організацій, до яких має відношення Амбросенок (голова ДОО ЄЦ Андрій Амбросенок. - "ОстроВ")".

"Їх цікавить документація, пов`язана з господарською діяльністю Амбросенка. Ми пов`язуємо це з партійною діяльністю, тому що за десять днів до старту виборчої кампанії у нас намагаються вилучити всю партійну комп`ютерну техніку", - заявив К. Гриньов.

Він відзначив, що обшук проводить старший слідчий Андрій Фролов, який заявив, що техніка буде вилучена на невизначений час.