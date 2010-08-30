Що означає новий «порядок», обіцяний Януковичем?

Під «президентською вертикаллю» влада розуміє створення корпоративно-ієрархічної структури держави, що базується на суто донецьких цінностях і стандартах. Про це сказав екс-голова Ради Національного банку України професор Анатолій ГАЛЬЧИНСЬКИЙ в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Мене насторожує основне гасло регіоналів - «наведемо порядок». Що означає новий «порядок»? Придивіться уважно до того, що називається нині «президентською вертикаллю». Насправді йдеться про настирне створення корпоративно-ієрархічної структури держави, що базується на суто донецьких цінностях і стандартах. Аналог цього - путінізація Росії. У нас відтворюється щось подібне!», - сказав він.

На переконання А.ГАЛЬЧИНСЬКОГО, абсолютно все (навіть футбол) перебудовується згідно з формулою «Держава — це ми, дончани».

«ЯНУКОВИЧ плюс донезація всієї країни» — саме так я, перефразовуючи відоме гасло комунізму, визначив би логіку цього «порядку», - підкреслив він.

«Я і тільки Я, ЯНУКОВИЧ, зроблю вас щасливими», — основне, що в черговий раз проголосив Президент у своїй промові на Майдані під час святкування нашої Незалежності. У кожній позиції доповіді (від першої до останньої) — Я зроблю, сотні разів «Я» і тільки «Я». «З’являється» новий месія», - наголосив А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.

На його думку, така позиція є «примітивною й абсолютно безперспективною. Найбільше тривожить те, що ідеологи президентського оточення цього не розуміють».

Також «регіонали» не зрозуміли ліберальної суті Помаранчевої революції, вважає експерт. «Для них чуже розуміння природного права кожного з нас бути самим собою, немає і кучмівського розуміння того, що Україна - не Росія, що ми не можемо облаштовувати своє життя за суто російською матрицею», - сказав А.ГАЛЬЧИНСЬКИЙ.