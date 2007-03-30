Луценко бачить в уряді ”маразматичних динозаврів без довідок з психлікарні і музею”

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що у демократичних політичних сил не має іншого виходу, ніж добиватися розпуску Верховної Ради шляхом проведення акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер громадянського руху заявив сьогодні на засіданні Комітету національного порятунку.

«Ми знову йдемо на Майдан, бо у нас немає іншого виходу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він зазначив, що акція протесту, проведення якої заплановане на завтра «не буде повстанням», як це було під час президентських виборів.

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що необхідно зробити все, аби не дозволити коаліції і уряду ЯНУКОВИЧА перетворити Україну «на чергову кланову зону».

Він зазначив, що українці не мають терпіти ту владу, яку вони не обирали. «А це уряд маразматичних динозаврів, хоча у них немає довідки ні з психлікарні, ні з палеонтологічного музею», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також зазначив, що Кабінет міністрів сьогодні фактично перетворився «на машинку по відбілюванню мафії». Тому за словами Ю.ЛУЦЕНКА, необхідно зробити все, аби не допустити здійснення загроз українській державності з боку провладної коаліції і уряду.