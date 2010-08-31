Грузія просить Україну допомогти купити 120 тис. тонн пшениці
14:52, 31 серпня 2010Політика
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У Азарова прийняли замовлення
Уряд Грузії звернувся до України з проханням допомогти купити 120 тис. тонн продовольчої пшениці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Уряд Грузії звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням допомогти купити 120 тис. тонн продовольчої пшениці», – сказав він.
При цьому М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Україна це замовлення виконає і «намагатиметься виконати ті замовлення, які надходитимуть від наших сусідів та інших країн на рівні держави».
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