На Чернігівщині ЄЦ формує відкриті списки кандидатів до рад

На Чернігівщині обласна організація партії "Єдиний Центр" втілює проект "Відкриті списки Єдиного Центру". Про це під час прес-конференції повідомив голова обласного осередку партії Володимир ПРИХОДЬКО.

За його словами, “Єдиний Центр” розпочав проект "Відкриті списки" для того, аби надати можливість активним громадянам, які мають авторитет у громаді, стати депутатами місцевих рад. "Нове виборче законодавство ускладнює офіційне висування. А “Єдиний Центр” зацікавлений в тому, щоб депутатські мандати отримали достойні представники місцевих громад – саме ті люди, які є лідерами у своїх селах та містах", - сказав В.ПРИХОДЬКО.

Він зазначив, що представники партії телефонують відомим діячам у районах та містах і просять їхнього дозволу включити прізвище в опитування, яке визначає лідерів громад. "Якщо людина визначена лідером громади, ми їй пропонуємо підтримку “Єдиного Центру”, а вона вирішує – погоджується чи ні. Партія орієнтується на лідерів, які представляють інтереси громад, і мають авторитет ", - пояснив В.ПРИХОДЬКО.

Керівник обласного осередку партії підкреслив, що важливим критерієм для партії є не просто публічність окремих особистостей, а їхня "чиста публічність". В.ПРИХОДЬКО переконаний, що “Єдиний Центр” ніхто не зможе звинуватити у торгівлі місцями у своєму партійному списку. "Сьогодні взагалі не треба купувати місця у списках. Якщо є кошти, є можливість балотуватися у мажоритарних округах", - зауважив він.

Водночас В.ПРИХОДЬКО повідомив, що список до Чернігівської міської ради майже готовий, до обласної ради – готовий на 60%. Щодо питання висування представника “Єдиного Центру” на посаду міського голови Чернігова ще тривають дискусії. Керівник обласного осередку партії пообіцяв, що у першій п`ятірці списку виборці побачать впливових людей з бізнесу, влади і медіа.