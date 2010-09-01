На Чернігівщині ЄЦ формує відкриті списки кандидатів до рад
"Сьогодні взагалі не треба купувати місця"
На Чернігівщині обласна організація партії "Єдиний Центр" втілює проект "Відкриті списки Єдиного Центру". Про це під час прес-конференції повідомив голова обласного осередку партії Володимир ПРИХОДЬКО.
За його словами, “Єдиний Центр” розпочав проект "Відкриті списки" для того, аби надати можливість активним громадянам, які мають авторитет у громаді, стати депутатами місцевих рад. "Нове виборче законодавство ускладнює офіційне висування. А “Єдиний Центр” зацікавлений в тому, щоб депутатські мандати отримали достойні представники місцевих громад – саме ті люди, які є лідерами у своїх селах та містах", - сказав В.ПРИХОДЬКО.
Він зазначив, що представники партії телефонують відомим діячам у районах та містах і просять їхнього дозволу включити прізвище в опитування, яке визначає лідерів громад. "Якщо людина визначена лідером громади, ми їй пропонуємо підтримку “Єдиного Центру”, а вона вирішує – погоджується чи ні. Партія орієнтується на лідерів, які представляють інтереси громад, і мають авторитет ", - пояснив В.ПРИХОДЬКО.
Керівник обласного осередку партії підкреслив, що важливим критерієм для партії є не просто публічність окремих особистостей, а їхня "чиста публічність". В.ПРИХОДЬКО переконаний, що “Єдиний Центр” ніхто не зможе звинуватити у торгівлі місцями у своєму партійному списку. "Сьогодні взагалі не треба купувати місця у списках. Якщо є кошти, є можливість балотуватися у мажоритарних округах", - зауважив він.
Водночас В.ПРИХОДЬКО повідомив, що список до Чернігівської міської ради майже готовий, до обласної ради – готовий на 60%. Щодо питання висування представника “Єдиного Центру” на посаду міського голови Чернігова ще тривають дискусії. Керівник обласного осередку партії пообіцяв, що у першій п`ятірці списку виборці побачать впливових людей з бізнесу, влади і медіа.