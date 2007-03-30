Каськів обіцяє, що доля дострокових виборів вирішиться за годину

Зараз в Секретаріаті Президента проходять консультації Президента України Віктора ЮЩЕНКА з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО та лідером фракції «Наша Україна» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер громадянської партії “Пора” Владислав КАСЬКІВ, вийшовши з приміщення Секретаріату.

«Я вийшов з підтвердженням переконання, що у найближчі півгодини-годину вирішиться доля дострокових виборів», - сказав В.КАСЬКІВ, додавши, що рішення - за Президентом.

Він повідомив, що зараз у Президента перебувають тільки Ю.ТИМОШЕНКО, В.КИРИЛЕНКО і, за словами В.КАСЬКІВА, здається Юрій ЛУЦЕНКО.

За словами В.КАСЬКІВА, якщо зараз не буде прийнято політичне рішення, то у наступні тижні політичний контекст буде зовсім іншим. В.КАСЬКІВ висловив переконання, що у разі відмови В.ЮЩЕНКА розпустити парламент, БЮТ прийме рішення підтримати ініціативу про проведення одночасно і парламентських, і президентських дострокових виборів. Він додав, що в такому разі ситуація в країні відразу буде суттєво загострена.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, В.КАСЬКІВ сказав, що це його особисте переконання, однак абсолютно обґрунтоване.