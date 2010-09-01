У рішенні щодо «частотної справи» бютівець побачив політичну помсту

Народний депутат Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ(фракція БЮТ) вважає виключно політичною ухвалу Київського апеляційного адміністративного судупро відміну рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

"Це політична помста і залякування. Адже як по-іншому можна назвати позбавлення "5 каналу" частот для мовлення? Я нагадаю, що саме "5 канал" найбільш повно висвітлював Помаранчеву революцію. До речі, при нинішньому міністрі освіти з підручників з історії виключили навіть розділ про Помаранчеву революцію", – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

На його думку, влада цілеспрямовано робить дії з обмеження свободи слова, знищуючи незалежні ЗМІ та монополізуючи інформаційний простір.

"ТВi і "5 канал" стали об’єктом удару саме тому, що ці канали є альтернативними, нелояльними до нинішньої влади. Такі телеканали повинні бути присутніми в інформаційному просторі, враховуючи, що ми прагнемо побудувати державу на основі демократичних цінностей. Не думаю, що влада, позбавляючи їх частот, доб’ється до себе поваги в суспільстві", – додав народний депутат.

Довідка УНІАН. 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5 канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді України.