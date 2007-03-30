Тимошенко та Луценку не вдалося переконати Ющенка?

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, керівник фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та лідер громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликають українців вийти на Майдан в суботу о 17 годині.

Про це вони повідомили журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в Секретаріаті Президента, передає кореспондент УНІАН.

«Завтра з 17 години ми починаємо збирати Майдан», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами лідера БЮТ, вони хочуть, щоб люди сказали Президенту, що вони виступають за дострокові вибори у парламент. «Я закликаю всіх українців прийти на Майдан і спільно звернутися до Президента із закликом підписати указ про розпуск парламенту та оголосити дострокові парламентські вибори.

У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «настає момент істини». Він знову наголосив на тому, що збільшення коаліції за рахунок вступу до неї колишніх депутатів з опозиції на основі індивідуального членства є незаконним. За його словами, ті 300 голосів, які намагається зібрати коаліція, не відповідають вибору українського народу. Він сказав, що настає момент істини і для Президента, і для кожного українця. «Завтра має відбутися демонстрація вільних українців», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не очікують вони завтра яких-небудь провокацій, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що у нього залишились гарні стосунки з середньою ланкою в правоохоронних органах, і за його інформацією вони не збираються виконувати жодних незаконних наказів.