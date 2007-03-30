Тимошенко та Луценку не вдалося переконати Ющенка?
На завтра збирають Майдан
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, керівник фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО та лідер громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО закликають українців вийти на Майдан в суботу о 17 годині.
Про це вони повідомили журналістам після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в Секретаріаті Президента, передає кореспондент УНІАН.
«Завтра з 17 години ми починаємо збирати Майдан», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За словами лідера БЮТ, вони хочуть, щоб люди сказали Президенту, що вони виступають за дострокові вибори у парламент. «Я закликаю всіх українців прийти на Майдан і спільно звернутися до Президента із закликом підписати указ про розпуск парламенту та оголосити дострокові парламентські вибори.
У свою чергу Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «настає момент істини». Він знову наголосив на тому, що збільшення коаліції за рахунок вступу до неї колишніх депутатів з опозиції на основі індивідуального членства є незаконним. За його словами, ті 300 голосів, які намагається зібрати коаліція, не відповідають вибору українського народу. Він сказав, що настає момент істини і для Президента, і для кожного українця. «Завтра має відбутися демонстрація вільних українців», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи не очікують вони завтра яких-небудь провокацій, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що у нього залишились гарні стосунки з середньою ланкою в правоохоронних органах, і за його інформацією вони не збираються виконувати жодних незаконних наказів.