У новому Податковому кодексі таки є податок на нерухомість

В Україні буде введено 5-процетний податок на дохід фізичних осіб у вигляді відсотків за депозитами на суму понад 200 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час офіційної презентації доопрацьованого проекту Податкового кодексу.

Крім того, повідомив М.АЗАРОВ, вводяться зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб. Ті громадяни, доходи яких становлять менше 10 мінімальних заробітних плат, залишаються на поточному оподаткуванні доходів на рівні 15%. Для громадян, дохід яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат, прибутковий податок збільшується до 17%.

Крім того, повідомив прем`єр, новим проектом Податкового кодексу вводиться податок на нерухомість. За його словами, «поки що ставка буде м`яка» – не оподатковуватимуться квартири і будинки площею до 100 кв. м у місті і до 200 кв. м у селах.

М.АЗАРОВ відзначив, що таким чином близько 90% українців не підпадатимуть під це оподаткування. Ті ж громадяни, які проживають в квартирах і будинках з більшою площею, платитимуть по 10 грн. за 1 кв. м на рік.