Тимошенко: у новій Конституції слід прописати дострокову зміну Президента

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє про необхідність підготовки та ухвалення нового Основного закону України.

"На будь-яких наступних виборах нам потрібно, нарешті, обирати не обличчя... навіть не лідерів. Нам один раз треба набратися мужності і не під Ющенка, не під Януковича, не під Тимошенко, зробити ту Конституцію, яка не дозволить більше, хто б не прийшов - поганий або гарний, з освітою або без освіти, патріот, або не патріот - щоб ніхто не міг ламати країну під себе", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі ток-шоу "Шустер live".

"Зараз, коли є час, потрібно не політиків збирати, а зібрати все інтелектуальне середовище країни і без політичних інтересів зробити пакет, проект для України... Зробити проект Конституції, після прийняття якої не поміняється жодна кома і літери, прийняти пакет ключових законів, і один раз зробити так, щоб хто не прийшов, якщо він бере щось нечесно, щоб він відповідав не тоді, коли йде в опозицію, а коли ще при владі", - заявила Юлія Тимошенко.

Лідер партії "Батьківщина" також вважає, що нова Конституція України повинна передбачати норму про можливість позачергової зміни влади. "Якщо ми подивилися через рік, хто прийшов в уряд чи на посаду Президента, абсолютно не придатний, то треба не через п’ять років міняти, а міняти якомога швидше. У нас не має п’ять років, потім ще п’ять років… А потім все життя закінчується", - пояснила вона.