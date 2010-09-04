Тимошенко: у новій Конституції слід прописати дострокову зміну Президента
"Щоб ніхто не міг ламати країну під себе"
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявляє про необхідність підготовки та ухвалення нового Основного закону України.
"На будь-яких наступних виборах нам потрібно, нарешті, обирати не обличчя... навіть не лідерів. Нам один раз треба набратися мужності і не під Ющенка, не під Януковича, не під Тимошенко, зробити ту Конституцію, яка не дозволить більше, хто б не прийшов - поганий або гарний, з освітою або без освіти, патріот, або не патріот - щоб ніхто не міг ламати країну під себе", - сказала Юлія Тимошенко в ефірі ток-шоу "Шустер live".
"Зараз, коли є час, потрібно не політиків збирати, а зібрати все інтелектуальне середовище країни і без політичних інтересів зробити пакет, проект для України... Зробити проект Конституції, після прийняття якої не поміняється жодна кома і літери, прийняти пакет ключових законів, і один раз зробити так, щоб хто не прийшов, якщо він бере щось нечесно, щоб він відповідав не тоді, коли йде в опозицію, а коли ще при владі", - заявила Юлія Тимошенко.
Лідер партії "Батьківщина" також вважає, що нова Конституція України повинна передбачати норму про можливість позачергової зміни влади. "Якщо ми подивилися через рік, хто прийшов в уряд чи на посаду Президента, абсолютно не придатний, то треба не через п’ять років міняти, а міняти якомога швидше. У нас не має п’ять років, потім ще п’ять років… А потім все життя закінчується", - пояснила вона.