БЮТ завтра вимагатиме від Верховної Ради одразу два мораторії

Фракція БЮТ вимагає, щоб Верховна Рада завтра першим питанням розглянула законопроект про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та цін на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні від імені фракції під час засідання Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Потрібно швидко, без всякого стримування вирішити це питання. Ми просимо підтримки колег», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що нині далеко не всі малозабезпечені українці зможуть отримати субсидії. За даними голови фракції БЮТ, в одному з районів, який він курує, субсидію змогли отримати троє осіб з 15 тисяч.

«Давайте, щоб не піднімати хвилі в суспільстві, вирішимо це питання», - запропонував він.

Лідер фракції також наголосив, що БЮТ наполягає на ухваленні рішення про встановлення мораторію на підвищення пенсійного віку для жінок. За його словами, звичайно, що умова про підвищення пенсійного віку була закладена в меморандумі з МВФ, але це нововведення є неприпустимим.

Крім того, за словами І.КИРИЛЕНКА, необхідно ввести податкові канікули для малого бізнесу, а також ухвалити рішення щодо забезпечення енергетичної безпеки держави.

«Прийняття цих документів не вимагає додаткових коштів з бюджету і розгляду в кількох читаннях», - сказав лідер фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня збільшила з 1 серпня 2010 року на 50% відпускні ціни на природний газ для населення і для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалення й гаряче водопостачання населення.

У квітні 2011 року уряд планує провести другий етап підвищення тарифів на газ для населення.