Сьогодні відкривається VII сесія Верховної Ради шостого скликання
09:46, 07 вересня 2010Політика
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БЮТ "оздобив" свої місця рулонами паперу
Сьогодні відкривається VII сесія Верховної Ради України шостого скликання.
Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі парламенту станом на 9.10 присутні близько 50 народних депутатів, в основному, з фракції Партії регіонів. Вони зібралися біля трибуни, президії та урядової ложі.
На кріслах кількох народних депутатів з фракції БЮТ лежать рулони паперу.
Біля парламентської трибуни стоять кошики з квітами, а також підставка, на якій встановлять Конституцію України.
У коридорі Державний народний хор ім. Григорія Вірьовки проводить репетицію виконання Державного гімну України.
Як відомо, сьогодні відкривається VII сесія Верховної Ради України шостого скликання.
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