Сьогодні відкривається VII сесія Верховної Ради шостого скликання

Сьогодні відкривається VII сесія Верховної Ради України шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, в сесійній залі парламенту станом на 9.10 присутні близько 50 народних депутатів, в основному, з фракції Партії регіонів. Вони зібралися біля трибуни, президії та урядової ложі.

На кріслах кількох народних депутатів з фракції БЮТ лежать рулони паперу.

Біля парламентської трибуни стоять кошики з квітами, а також підставка, на якій встановлять Конституцію України.

У коридорі Державний народний хор ім. Григорія Вірьовки проводить репетицію виконання Державного гімну України.

Як відомо, сьогодні відкривається VII сесія Верховної Ради України шостого скликання.