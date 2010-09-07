Розпочалась VII сесія Верховної Ради України шостого скликання

Проспівали гімн

Розпочалась VII сесія Верховної Ради України шостого скликання. Як передає кореспондент УНІАН, в церемонії відкриття сесії беруть участь Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, члени Кабінету міністрів на чолі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голова Вищого адміністративного суду Олександр ПАСЕНЮК, голова Вищого господарського суду України Віктор ТАТЬКОВ, керівники Національного банку України, Рахункової палати, Фонду державного майна, Вищої ради юстиції, Антимонопольного комітету, генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА та інші представники різних гілок влади. За традицією, сесія відкрилась виконанням Державного гімну України у виконанні народного хору ім. Григорія Вірьовки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter