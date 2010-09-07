Азаров побачив на опозиції пісок найдорожчих курортів Сардинії

Спроби опозиції дестабілізувати ситуацію в Україні приречені, оскільки в країні є всі підстави для проведення масштабних економічних реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні на церемонії відкриття VII сесії Верховної Ради.

«Спроби опозиції, в основі яких лицемірство, брехня і обман народу, приречені. Економіка країни поступово відновлюється, відновлюється будівництво, створена стабільність державних фінансів», - сказав М.АЗАРОВ.

«Так звана опозиція знову починає спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Її лідери, які ще не встигли струсити пісок найдорожчих курортів Сардинії, вже безоглядно взялися захищати нібито зубожілий народ України. Їм ніхто не заважає, тим паче, що за роки у владі вони накредитовали собі достатній фінансовий ресурс і для дорогого відпочинку, і для політичного піару, чого не скажеш про країну, яку вони залишили банкротом», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, попередній уряд залишив після себе порожню скарбницю, «астрономічні» борги і вкрай невигідні газові контракти.