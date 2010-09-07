Яценюк вимагає від ВР голосувати руками за будь-які зміни до Конституції

Лідер політичної партії «Фронт Змін», народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК наполягає, щоб за законопроекти щодо змін до Конституції або прийняття її в новій редакції парламентарії голосували відкрито, шляхом підняття рук. Використання системи «Рада» при розгляді таких питань політик вимагає заборонити.

Про це УНІАН повідомили у перс-службі політичної партії “Фронт Змін”.

Відповідні вимоги містяться в проекті закону «Про процедуру особистого голосування народних депутатів України під час розгляду законопроектів, що стосуються внесення змін до Конституції України або прийняття її в новій редакції» (№7095), який А.ЯЦЕНЮК зареєстрував 7 вересня.

Законопроектом передбачається, що під час голосування будь-яких процедурних питань щодо змін до Конституції або її нової редакції, голова Верховної Ради за алфавітним списком зачитує прізвище, ім’я та по батькові кожного народного депутата. Парламентар, чиє прізвище оголошено, якщо він голосує «за», має підняти руку і виголосити своє волевиявлення у мікрофон з робочого місця. Про рішення голосувати «проти» чи «утримався» депутат оголошує з місця, не піднімаючи руки. Лічильна комісія Верховної Ради здійснює підрахунок голосів та інформує парламент про результати голосування.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в Україні практично всі закони ухвалюються у неконституційний спосіб - коли меншість голосує картками більшості: «Так відбулося із законом про місцеві вибори, коли кілька десятків народних обранців позбавили частину українців права обирати і бути обраними. Тому я виступаю проти того, щоб зміни до Конституції вносилися таким самим шляхом – щоб десяток-два «регіоналів» та їхніх поплічників змінювали Основний закон країни заради ще кількох років свого комфортного перебування у будівлі на Грушевського, а свого шефа – на Банковій».

Він наголосив, що згідно з останніми заявами Президента, спікера та інших політиків, парламент може найближчим часом розглянути питання про внесення кардинальних змін до Конституції. «Якщо це станеться - український народ повинен знати своїх «героїв» в обличчя: тих, хто голосуватиме за продовження дії повноважень президента і парламенту. Нехай українці дізнаються, хто дав «добро» на те, щоб в країні закріпилася авторитарна система правління», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.