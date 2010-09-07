Миколаївські митники вилучили літак, який прилетів з Еміратів

Миколаївські митники вилучили літак, який було ввезено в Україну з порушенням митних правил.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби України.

У зоні діяльності Миколаївської митниці проходило здійснення митного оформлення літака АН-12Б у комплекті з чотирма двигунами та допоміжним обладнанням ВСУ (допоміжна силова установка для запуску основних двигунів літака). Загальна вартість предметів становила понад 5 млн. грн.

Літак прибув до нашої держави з Об’єднаних Арабських Еміратів на адресу одного з українських підприємств для здійснення ремонту.

До митного оформлення були подані документи: авіанакладна, інвойс та генеральна декларація для ремонту відповідно до договору .

Проте під час митного огляду літака митники встановили, що один із номерних агрегатів ВСУ має серійний номер, який не відповідає номеру зазначеному у вантажній митній декларації.

Отже, митним брокером не було заявлено за встановленою формою точні відомості про ВСУ, яка є невід’ємною частиною літака та підлягав обов’язковому декларуванню.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками ст. 340 Митного кодексу України. Літак вилучено до рішення суду.