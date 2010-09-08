Партія Тимошенко вимагала зі свого депутата $200 тисяч за місце у списку?

Секретар фракції БЮТ у Дніпропетровській міськраді Сергій ПАСХАЛОВ виходить з партії „Батьківщина”.

Про це він заявив журналістам у Дніпропетровську.

С.ПАСХАЛОВ пояснив свій крок тим, що з нього „вимагали 200 тис. доларів за місце у виборчому списку на виборах до Дніпропетровської міської ради”.

С.ПАСХАЛОВ заявив, що в подальшому має намір працювати на наступних місцевих виборах в партії „Сильна Україна”. Зокрема, він сподівається очолити виборчий штаб зазначеної партії у Красногвардійському районі Дніпропетровська.