Партія Тимошенко вимагала зі свого депутата $200 тисяч за місце у списку?
11:09, 08 вересня 2010Політика
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Пасхалов гримнув дверима
Секретар фракції БЮТ у Дніпропетровській міськраді Сергій ПАСХАЛОВ виходить з партії „Батьківщина”.
Про це він заявив журналістам у Дніпропетровську.
С.ПАСХАЛОВ пояснив свій крок тим, що з нього „вимагали 200 тис. доларів за місце у виборчому списку на виборах до Дніпропетровської міської ради”.
С.ПАСХАЛОВ заявив, що в подальшому має намір працювати на наступних місцевих виборах в партії „Сильна Україна”. Зокрема, він сподівається очолити виборчий штаб зазначеної партії у Красногвардійському районі Дніпропетровська.
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