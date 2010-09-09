Ющенко: ЄБРР має більше уваги приділяти українським проектам

Лідер партії «Наша Україна» Віктор ЮЩЕНКО закликає Європейський банк реконструкції та розвитку приділяти більше уваги українським проектам, які інтегрують країну до Європи.

Про це він сказав під час зустрічі з консультантом ЄБРР Джоном ОЛДІНГ-СМІ, повідомляє прес-служба партії.

В.ЮЩЕНКО вважає, що ЄБРР міг би більше уваги приділяти українським проектам, орієнтованим на європейський ринок, на європейські інтереси. За словами В.ЮЩЕНКА, під час свого президентства він намагався зробити все можливе, щоб продемонструвати максимальну інтеграцію України в європейський ринок. «З цього виникає інтерес і політичний і економічний до європейської інтеграції держави», - підкреслив він.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО нагадав про проект доставки до ЄС нафти з Північного Каспію через територію України нафтопроводом «Одеса-Броди». Він наголосив, що в цьому регіоні видобувається найбільше нафти після Росії, і доставка цієї нафти до ЄС нафтопроводом «Одеси-Броди», на думку В.ЮЩЕНКА, серйозно могла б диверсифікувати відносини ЄС та РФ у цій сфері. Це засвідчено і Техніко-економічним обґрунтуванням проекту. Він висловив жаль, що ЄБРР наразі ще не визначився щодо фінансування добудови нафтопроводу. «Поки що немає відповіді. Ми «провисаємо» в цьому європейському проекті. «Одеса-Броди» працює сьогодні у реверсі, бо його сухим тримати немає вигоди, а ключова сторона – споживач - не визначилась щодо своїх дій», - підкреслив він.

Також В.ЮЩЕНКО звернув увагу на інший можливий напрямок співпраці України та Європейського союзу. Зокрема, за словами лідера партії, Україна зацікавлена в експорті електроенергії до Європи. Для цього необхідно реконструювати та добудувати лінії електропередач, і ЄБРР могла би взяти фінансову участь в реалізації такого проекту.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що така секторальна співпраця України та Європейського Союзу стала б реальним кроком інтеграції нашої країни до ЄС. Він зауважив, що існують сотні подібних проектів, які, крім всього, іншого мають взаємну комерційну вигоду.

Лідер «Нашої України» підкреслив важливість співпраці між Україною та ЄБРР щодо проектів, пов’язаних з проведенням в Україні Євро-2012, і особливо це стосується транспортної сфери та зв’язку. «Ми внесли пропозицію ЄБРР розглянути питання побудови залізничної колії європейського стандарту до Львова, і формування там логістичного центру, а другий етап колію – до Києва. Мені здається, що до цього проекту варто сьогодні повернутися», - наголосив він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив думку, що Європейський банк має не просто виділяти кошти на ті чи інші українські проекти, а й спонукати країну до реформування того чи іншого сектору економіки. «Більше мене турбує, що багато програм, які ми секторально ведемо з ЄБРР, дуже часто не мають компоненту реформування. Тому таке співробітництво виступає як технічне заміщення ресурсів і мало спонукає до змін. Відсутність у програмах цих моментів призводить до того, що ми вже зірвали багато базових, фундаментальних для української економіки програм», - наголосив він. «Якби врахувати ці зауваження, ми мали б високого ґатунку політику», - підкреслив лідер «Нашої України».

Окрема увага на зустрічі була приділена питанню Чорнобильського фонду «Укриття», в якому ЄБРР виступає головним оператором. В.ЮЩЕНКО нагадав, що в наступному виповниться 25 років з моменту цієї трагедії, і увага до цього питання в державі, безумовно, буде підвищена. Він нагадав, що на сьогодні виконані всі попередні роботи, зібрано більше 900 мільйонів доларів. «Мені здається, що було б правильно, коли ми знаходимось на стадії фактичної побудови саркофагу, щоб керівництво ЄБРР підкреслило важливість публічності реалізації цього проекту», - підкреслив лідер партії. Він вважає дуже важливим, щоб керівництво банку приїхало на будівництво об’єкту. За його словами, сьогодні пересічні громадяни фактично не знають, що відбувається на ЧАЕС. «Мені здається ми пропускаємо такий знаковий публічний момент», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Більше того, публічність допомогла б зібрати решту 100 – 200 мільйонів доларів, необхідних ще для будівництва, і позитивно вплинула б на імідж самого ЄБРР.