Від самого ранку місто знаходиться під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб.

Внаслідок обстрілів Костянтинівки в Донецькій області загинули щонайменше три людини, ще шість поранені.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у Telegram. "Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки", - зазначив він.

За словами Філашкіна, з самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб.

"Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки. Обсяги пошкоджень постійно зростають, адже обстріли тривають майже безперервно. Усі обставини ретельно документуємо", - зауважив очільника ОВА.

Він також закликав всіх цивільних евакуюватись до більш безпечних регіонів України.

Ситуація на Донеччині

Як повідомляв УНІАН, за даними аналітиків, російське командування перекинуло на Донеччину ще дві бригади морської піхоти, що свідчить про намір посилити тиск на українські підрозділи.

Згідно з картою, оприлюдненою OSINT-аналітиком Unit Observer, росіяни перекинули 61-шу та 336-ту бригади морської піхоти.

Також аналітик зазначив, що 336-та бригада морської піхоти також передислокувалася до Покровська, приєднавшись до 177-го полку та 61-ї, 155-ї та 40-ї бригад, які вже знаходяться в цьому районі.

