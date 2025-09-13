Після 14 жовтня для ОС більше не виходитимуть оновлення безпеки та виправлення помилок.

Microsoft нагадала, що Windows 10 наближається до завершення свого життєвого циклу. Підтримка операційної системи завершиться рівно через місяць – 14 жовтня 2025 року.

Згідно з інформацією на сайті компанії, 14 жовтня Windows 10 отримає свій останній патч безпеки. Після цієї дати ПК та ноутбуки під управлінням ОС більше не отримуватимуть щомісячних оновлень безпеки та виправлення помилок.

Що робити користувачам

Є кілька варіантів залежно від ситуації.

Відео дня

Оновитися до Windows 11 . Перейти з Windows 10 на актуальну версію системи можна безкоштовно - це найпростіший спосіб зберегти безпеку комп'ютера. Однак вимоги у нової системи до "заліза" досить суворі, і далеко не кожен ПК, особливо ноутбук, їм відповідає.

. Перейти з Windows 10 на актуальну версію системи можна безкоштовно - це найпростіший спосіб зберегти безпеку комп'ютера. Однак вимоги у нової системи до "заліза" досить суворі, і далеко не кожен ПК, особливо ноутбук, їм відповідає. Оплатити розширену підтримку ESU. За додаткову плату в 30 доларів будь-який користувач Windows 10 зможе продовжити отримання оновлень і патчів ще на один рік.

Користувачі також можуть отримати доступ до ESU безкоштовно, але є речі, які вам потрібно зробити.

Перейти на Linux. У Linux багато переваг, включно з повним контролем над системою, відсутністю нав'язливої реклами і стеження, а також активною спільнотою.

У Linux багато переваг, включно з повним контролем над системою, відсутністю нав'язливої реклами і стеження, а також активною спільнотою. Залишитися на Windows 10 . Коли Microsoft завершує підтримку ОС, це не означає, що пристрої на ній перестануть працювати. Якщо обираєте цей варіант, важливо стежити за актуальністю версії антивіруса і регулярно робити резервні копії важливих даних.

Нагадаємо, Windows 10 було випущено 2015 року, і протягом десяти років вона залишалася найпопулярнішою у світі десктопною операційною системою. У липні цього року Windows 11 вперше обігнала "десятку" за популярністю.

При цьому Windows 10 все ще залишається найпопулярнішою "віндою" серед українських користувачів. Її використовують 63.99% всіх ПК з Windows. Частка Windows 11 становить лише 30.89%.

Microsoft вже підтвердила, що поки що у неї немає планів на Windows 12. Цієї осені вийде велике оновлення 25H2 для Windows 11.

Вас також можуть зацікавити новини: